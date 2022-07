कार्यशाला में बच्चों को सिखाने वाले शिक्षकों ने कहा कि बच्चों को एक नया माहौल देने के लिए उन्हें इस कार्यशाला से जोड़ा जाता है. इसके अलावा यहां बच्चों को सबसे पहले एक अच्छा छात्र बनाने की कोशिश की जाती है. जो स्कूल में बच्चों को सीखने को नहीं मिलता है, वह इस कार्यशाला में बच्चों को सीखने को मिलता है. आज की युवा पीढ़ी कुमाऊंनी भाषा से दूर हो रही है, इस कार्यशाला में उन्हें कुमाऊंनी भाषा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है.

कार्यशाला में आई छात्रा काजल मेहरा ने कहा कि यहां सबसे पहले अनुशासन सिखाया जाता है. जीवन में कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए अनुशासन बेहद जरूरी है. छात्र जगदीश सिंह बिष्ट ने कहा कि यहां अलग-अलग क्षेत्रों के गुरु हैं, जो बच्चों को माहिर बनाने के लिए काम कर रहे हैं. उन्हें इस कार्यशाला में आकर काफी अच्छा लग रहा है. अगर कोई भी छात्र दिशा कार्यशाला का हिस्सा बनना चाहता है, तो वह आयोजक देवेंद्र भट्ट से इस नंबर (9897164291) पर संपर्क कर सकता है. यह कार्यशाला श्री लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब, खजांची मोहल्ला में आयोजित की जा रही है.

बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाती है ये कार्यशाला, दो शिफ्ट में हो रही है खास पढ़ाई

This workshop teaches the lessons of discipline to the children special studies are being done in two shifts nodss