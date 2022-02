Uttarakhand Chunav: मौसम की भेंट चढ़ी PM मोदी की डिजिटल रैली, अब राहुल गांधी के कार्यक्रम पर नजर

Uttarakhand Election : कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के मद्देनज़र चूंकि चुनाव आयोग (Election Commission) ने फिज़िकल रैलियों की पूरी इजाज़त नहीं दी है इसलिए राजनीतिक पार्टियां वर्चुअल रैलियां (Virtual Campaign) कर रही हैं. पीएम आज शुक्रवार सुबह 11 बजे अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र (Almora Lok Sabha Constituency) के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत ज़िलों को संबोधित करने वाले थे. हालांकि उत्तराखंड में पीएम की और रैलियां भी प्रस्तावित हैं. हालांकि आज वह पश्चिमी यूपी (Western UP) के मेरठ, नोएडा, गाज़ियाबाद, अलीगढ़ और हापुड़ जैसे इलाकों में मतदाताओं को संबोधित (PM Modi Virtual Rally in UP) कर सकते हैं.