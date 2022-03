Bageshwar Results : नोटा ने कइयों को हराया, BJP के खाते में दोनों सीटें पर वोटों के नंबरों से बढ़ी उलझन

सुष्मिता थापा

बागेश्वर. विधानसभा चुनाव नतीजे आने पर बागेश्वर ज़िले की दो विधानसभा सीटों पर कई प्रत्याशियों की स्थिति इतनी खराब रही कि उन्हें नोटा (None of The Above) से भी कम वोट मिले. निर्दलीय (Independent candidates) और छोटे दलों के प्रत्याशियों से ज्यादा वोट नोटा को पड़े तो यह साफ हो गया कि ज़िले में मुकाबला दो मुख्य पार्टियों (BJP vs Congress) के बीच ही था. दो विधानसभा सीटों पर 1649 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाकर किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया. बागेश्वर में BSP, SP और निर्दलीय उम्मीदवार नोटा के बराबर भी वोट हासिल नहीं कर सके. इधर, भाजपा और कांग्रेस के वोटों का विश्लेषण (Poll Result Analysis) बता रहा है कि कैसे किसे बढ़त मिल पाई.

बागेश्वर विधानसभा से निवर्तमान विधायक चंदन दास ने चौथी बार जीत दर्ज कर ली, लेकिन उनके मतों में कमी आई. कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत दास के खिलाफ कांग्रेस से दो बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में आ गए थे. इसके बावजूद उन्होंने मामूली मतों से गत चुनावों की अपेक्षा बढ़त हासिल की. साल 2017 के चुनावों में चंदन दास को 33,792 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी बालकृष्ण को 19,225 मतों में संतोष करना पड़ा था. तब बसपा से चुनाव लड़ रहे बसंत कुमार को भी 11,038 मत मिले थे. इस बार विजयी रहे भाजपा के चंदन दास को 32,211 वोट मिले जबकि कांग्रेस के रंजीत दास को 20,070. बसंत कुमार ने इस बार 16,109 वोट हासिल किए.

कपकोट सीट से भी भाजपा ने जीत हासिल की, लेकिन वोटों का अंतर यहां भी घटा.

कपकोट में कैसे जीत सकी भाजपा?

इस विधानसभा सीट पर वोटों के आंकड़े देखें तो भाजपा के सुरेश गड़िया को 31,275 वोट मिले और कांग्रेस के ललित फर्स्वाण को 27,229. पिछली बार यहां भी जीत का अंतर करीब 6000 वोटों का था, जो अब 4000 वोटों का रह गया. गौरतलब है कि कपकोट सीट भाजपा के टिकट वितरण के बाद से ही प्रदेश की राजनीति की चर्चा में थी. पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया नाराज़ हुए थे, जिन्हें मनाने सीएम पुष्कर धामी को आना पड़ा था. इसके बाद शेर​ सिंह के साथ पूर्व विधायक बलवंत सिंह भौर्याल ने भी भाजपा उम्मीदवार के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी.