Uttarakhand Culture : पिछले साल रस्म अदायगी थी, इस बार ऐतिहासिक ढंग से होगा उत्तरायणी मेला

Kumaon Culture : कपकोट में उत्तरायणी मेला 14 जनवरी से शुरू होता है और इस बार कोरोना (Corona in Uttarakhand) का कहर थमने के कारण इसे पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्तर पर मनाए जाने की तैयारी है. मेला कितने बड़े स्तर पर आयोजित किया जाए और कैसे? इस बारे में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें तमाम विभागों को बताया गया कि कौन सी व्यवस्थाएं कैसे की जानी हैं. प्रशासन के इस आयोजन में इस बार मुख्यमंत्री (Chief Minister of Uttarakhand) या कौन से मंत्री शामिल हो सकेंगे, इसे लेकर अभी पसोपेश है क्योंकि आचार संहिता (Code of Conduct) की स्थिति स्पष्ट से ही यह तय हो सकेगा.