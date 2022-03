Yogi Cabinet 2.0 में उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, कैसे हुई सक्रिय राजनीति में वापसी और क्यों?

Uttar Pradesh Cabinet : योगी आदित्यनाथ की नयी कैबिनेट (New Cabinet of UP) में गुलाब देवी, प्रतिभा शुक्ला, रजनी तिवारी और विजय लक्ष्मी गौतम जैसी महिला मंत्रियों (Women Ministers) के नामों के बीच एक खास नाम बेबी रानी मौर्य का भी रहा. मौर्य ने योगी के 4 दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों (Yogi Adityanath Ministers) के साथ शपथ ग्रहण (Oath Ceremony) की, तो उत्तराखंड से उनका तीन साल रहा कनेक्शन चर्चा में आ गया. उन्होंने उत्तराखंड के राज्यपाल (Ex Governor of Uttarakhand) का पद क्यों छोड़ा था और क्यों भाजपा ने चुनावी राजनीति (Electoral Politics) में उनकी वापसी करवाई? जानिए क्या रहा भीतर का गणित.