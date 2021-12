उत्तराखंड में दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल, बनी तो देहरादून से टिहरी रह जाएगा सिर्फ 1 घंटे दूर

Development in Uttarakhand : केदारनाथ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और 2025 तक उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्यों में होगा. माना जा रहा है कि इसी के तहत केंद्र सरकार (Central Govt) अब उत्तराखंड में बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में जुटी है. मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे (PM Modi in Dehradun) पर Delhi-Doon Express Way वे समेत ​कई विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे. ऐसे में उत्तराखंड में आर्थिक बूम (Economic Boom) और पर्यटन (Tourism) के लिहाज़ से टिहरी की इस खास सुरंग (Doon-Tehri Tunnel) का प्रोजेक्ट भी बेहद खास है. जानिए तमाम डिटेल्स.