BJP के 70 बनाम कांग्रेस के हरीश रावत... अब UP Election के अखाड़े में उतरेंगे उत्तराखंड के नेता

Uttarakhand Politics : उत्तर प्रदेश में बुधवार यानी 23 फरवरी को चौथे चरण की वोटिंग (Voting in UP) हो रही है. इसके तहत 59 सीटों पर मतदान सुबह से जारी है. इसी बीच सियासी बयानों का सिलसिला भी बना हुआ है और एक दिलचस्प खबर यह है कि कभी यूपी के ही हिस्से रहे उत्तराखंड के खास सियासी चेहरे (Uttarakhand Leaders) यूपी के चुनावी रण में दिखाई देंगे. प्रचार के मंचों से पार्टी में जान फूंकने के लिए भाजपा ने एक बड़ी फौज तैयार की है, तो कांग्रेस की कमान इस अखाड़े में भी हरीश रावत (Former CM Harish Rawat) ही संभाल रहे हैं.