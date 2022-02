Uttarakhand Election में 'वोट के लिए नोट' का खेल! चुनाव आयोग के रडार में 7 हाई-प्रोफाइल सीटें

Politics of Uttarakhand : चुनाव आयोग ने बताया कि राज्य में कुल 82.66 लाख वोटर (Voters in Uttarakhand) हैं और 11,697 बूथों पर वोटिंग के लिए 40,000 सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे. लेकिन वोटिंग (Voting Date in Uttarakhand) से पहले आयोग ने पूर्व सीएम हरीश रावत (Harish Rawat) और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक (Madan Kaushik) की सीटों समेत सात हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्रों को अपने रडार में लिया है, जहां धनबल के इस्तेमाल को लेकर हवा बनी हुई है. पिछले चुनाव (Uttarakhand Election 2017) से दोगुना कैश और शराब आदि मतदान के छह दिन पहले तक बरामद किया जा चुका है.