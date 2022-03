UP Election 2022: उत्तराखंड के CM धामी वाराणसी पहुंचे, PM की रैली से पहले नड्डा से की ये बातचीत

उत्तराखंड चुनाव (Uttarakhand Election 2022) 14 फरवरी को संपन्न हो चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान (Voting in UP) होने की वजह से यहां चुनाव प्रचार जारी है. वाराणसी समेत पूर्वांचल का बड़ा इलाका सोमवार को यूपी चुनाव के आखिरी चरण में मतदान (Voting in Poorvanchal) करेगा. इस चरण के प्रचार के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है. इसी के तहत पीएम मोदी (Narendra Modi) और अमित शाह (Amit Shah Rally) की बड़ी रैलियां वाराणसी में होने जा रही हैं. इनमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री धामी भी वाराणसी (CM Dhami in Varanasi) में डेरा डाल चुके हैं.