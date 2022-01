Covid-19 in Uttarakhand : जून के बाद पहली बार एक दिन में इतने केस, तीन मौतें भी, नई SOP आज से

Corona in Uttarakhand : उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और संक्रमण की दर (Infection Rate) भी. देहरादून में संक्रमण दर में काफी उछाल देखा गया है. एक तरफ राज्य में टेस्टिंग (Corona Testing) को और बढ़ाए जाने की मांग भी विशेषज्ञ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ, पर्यटकों (Tourists in Uttarakhand) के लिए खास तौर पर सरकार उन्हीं पाबंदियों की तरफ रुख कर रही है, जो दूसरी लहर (Second Wave) के दौरान राज्य भर में लागू की गई थीं. इस बीच हिदायत यही है कि मास्क ज़रूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन करें. बच्चे और सीनियर सिटीज़न बगैर ज़रूरत के भीड़ वाले इलाकों में न जाएं.