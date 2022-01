Covid-19 in Uttarakhand : अब 12वीं तक स्कूल बंद, पर कब तक? जानिए आपके जिले में कितने हैं ​केस

Corona Virus in Uttarakhand : उत्तराखंड में 16 जनवरी तक के लिए राजनीतिक रैलियों (Political Rallies) और रोड शो या जनसभाओं आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. चुनाव आयोग (Election Commission) ने कहा है कि कोरोना संक्रमण (Corona Virus Infection) की स्थितियों का जायज़ा लेने के बाद अगले आदेश जारी किए जाएंगे. आचार संहिता (Code of Conduct) लगने के बाद चुनाव की सुगबुगाहटें बढ़ गई हैं और इधर कोरोना की रफ्तार भी तेज़ है. तीसरी लहर (Third Wave) के दौरान बच्चों के ज़्यादा प्रभावित होने के संबंध में पहले ही एक्सपर्ट चेता चुके हैं इसलिए अब राज्य ने स्कूलों के शटडाउन (Shutdown) का कदम उठाया है.