Uttarakhand Election: 70 सीटें-'परिवारवाद' 20% पर, BJP और कांग्रेस ने दोनों ने विरासत पर लुटाए टिकट

Politics of Uttarakhand : राजनीति में 'फॉर्मूला' शब्द तब चलता है, जब किसी को टिकट न देना हो, जब देना हो तो सब जायज़ होता है. 'एक परिवार एक टिकट' फॉर्मूले (One Family One Ticket) को लेकर कांग्रेस (Uttarakhand Congress) में साफ तौर पर पक्षपात देखा गया, तो 'फैमिली पॉलिटिक्स' या 'वंशवाद' (Dynastic Politics) के लिए कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करने वाली भाजपा (Uttarakhand BJP) ने उत्तराखंड चुनाव के लिए इस आधार पर कांग्रेस से ज़्यादा टिकट बांटे. जानिए कौन सी बेटी, बहू, पत्नी, भाई, बेटे किस राजनीतिक विरासत (Political Heritage) को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं.