Covid-19 in Uttarakhand: संक्रमण दर बढ़ने से चिंता! इधर कोविड की फ्री राशन स्कीम में 'चावल में काला'

Corona in Uttarakhand : कोविड के दौरान शुरू हुई फ्री राशन स्कीम (Govt Free Ration Scheme) में कुछ बिचौलिए गड़बड़झाला कर रहे हैं. महंगे चावल (Costly Rice) के दाम में बेहद घटिया चावल (Low Quality Rice) सप्लाई होने का खुलासा हुआ है. वहीं कोविड को लेकर जो ताज़ा आंकड़े आए हैं, उनके मुताबिक देहरादून और नैनीताल में 5-5 नए केस (New Cases in Dehradun) मिले हैं. सोमवार को राज्य भर में कुल 3268 सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे. ये आंकड़े राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) के हरिद्वार दौरे से किस तरह जुड़ रहे हैं? जानिए तमाम अपडेट्स.