Uttarakhand Election: महिला उम्मीदवारों ने कसी कमर, सुबह से ही कैसे शुरू कर देती हैं वोट मांगने की कसरत?

Women Candidates in Uttarakhand : महिला नेतृत्व की बड़ी भूमिका से बने उत्तराखंड में महिलाओं की ही भागीदारी (Women Participation) कम हो रही है. पिछली बार की तुलना में इस बार महिला उम्मीदवारों की संख्या करीब डेढ़ दर्जन घट गई है. महिलाएं (Women in Uttarakhand) आधी आबादी को मौका दिया जाने को ज़रूरी मान रही हैं, तो मौजूदा महिला उम्मीदवार चुनावी जीत के लिए कमर कस चुकी हैं. तमाम म​हिला प्रत्याशी घर-घर मीटिंग (Door-to-Door Campaign) से लेकर अपने कैंपेन का प्लान बना रही हैं. देखिए, ये महिलाएं किस तरह अपने दिन की शुरुआत करती हैं और कैसे अपने विधानसभा क्षेत्र में जाती हैं.