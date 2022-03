Dhami Cabinet 2.0: सभी 9 मंत्रियों में से कितने करोड़पति और कितनों के खिलाफ हैं क्रिमिनल केस?

Uttarakhand New Government : क्या आपको पता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी (Pushkar Singh Dhami) समेत उत्तराखंड के 9 नवनियुक्त मंत्रियों में कितनों के खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहे हैं? या यह कि इनमें से कितने मंत्री करोड़पति (Millionaire Ministers) हैं. यह भी एक दिलचस्प फैक्ट है कि नयी कैबिनेट (New Cabinet of Uttarakhand) के 9 मंत्रियों में से सबसे ज़्यादा धनवान कौन है और सबसे कम धनवान कौन. ये भी जानें कि उत्तराखंड की नयी कैबिनेट और मणिपुर के नवनियुक्त मंत्रियों (Manipur New Cabinet) में क्या समानता है. चौंकाने वाले फैक्ट्स देखें.