Uttarakhand Poll: बर्फ और बारिश के बीच कितना मुश्किल होगा Voting करना और करवाना?

Uttarakhand Election : उत्तराखंड में 81.72 लाख से ज़्यादा वोटरों (Voters in Uttarakhand) को तीन दिन बाद मतदान करना है और कुल 632 प्रत्याशियों (Candidates in Uttarakhand) की किस्मत का फैसला करना है. ये वोटर अपना वोट देने के लिए मतदान केंद्र कैसे पहुंचेंगे, अगर वोटिंग के दिन कहीं बर्फ (Snowfall) या कहीं बारिश हुई! वोटरों के अलावा, मतदान करवाने वाली टीमों (Polling Parties) को भी आधे से ज़्यादा बूथों पर पहुंचने के लिए पहाड़ चढ़ने से कम मशक्कत नहीं करनी पड़ रही. मौसम और पहाड़ों के मुश्किल रास्तों (Rough Terrains of Uttarakhand) पर पैदल चलने की चुनौती के बीच कितनी हो सकेगी वोटिंग?