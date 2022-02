Uniform Civil Code क्या कोई राज्य लागू कर सकता है? उत्तराखंड CM के चुनावी वादे पर क्या है Experts की राय?

Politics of Uttarakhand : कर्नाटक में चल रहे 'हिजाब विवाद' (Hijab Controversy) के बीच उत्तराखंड में मतदान (Voting in Uttarakhand) से ऐन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Dhami) ने राज्य में दोबारा भाजपा सरकार (BJP Government) बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान किया, लेकिन सवाल यह उठा कि इस तरह का कानून क्या कोई राज्य बना सकता है? क्या किसी प्रदेश को इस तरह के कानून बनाने का अधिकार (State Rights of Making Laws) है? चूंकि यह संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा (Constitutional Matter) है इसलिए इस सवाल पर विशेषज्ञों की क्या राय है? इन तमाम पहलुओं को समझाती रिपोर्ट.