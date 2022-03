Who will be New Uttarakhand CM? उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर भाजपा की कवायद जारी है. इस बीच दिल्‍ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भाजपा के कई नेताओं ने मंथन किया. इस दौरान भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda), संगठन महासचिव बीएल संतोष और राज्य के केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रह्लाद जोशी भी मौजूद थे. वहीं, इन्‍होंने पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई नेताओं से विचार विमर्श किया है.