Dehradun News: मरीज़ की मौत पर हंगामा, डॉक्टरों से मारपीट, मेडिकल स्टाफ की हड़ताल से अस्पताल ठप

Covid-19 in Uttarakhand : एक तरफ उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ (Coronavirus Graph) भले ही पिछले दिन की तुलना में थोड़ा नीचे उतरा हो, लेकिन 24 घंटे में करीब 3000 केस (New Cases in Uttarakhand) आने का सिलसिला जारी है. एक्टिव केस 30,000 से ज़्यादा हैं और ऐसे में राजधानी का प्रमुख कोरोनेशन अस्पताल ठप हो गया. मरीज़ों को न दवा मिल पाई, न इलाज. मेडिकल स्टाफ की हड़ताल (Doctor's Strike) और व्यापक होने के संकेत भी मिल रहे हैं. जानिए क्या है पूरा मामला.