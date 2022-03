Covid-19 in Uttarakhand: नई गाइडलाइन, सियासी रैलियों व धरनों पर अब भी पाबंदी, जानिए क्या राहतें मिलीं

New Covid-19 Guidelines : अब चूंकि उत्तराखंड में एक दिन में नए केसों (New Cases in Uttarakhand) की संख्या 100 से कम रह गई है, एक्टिव केस (Active Cases) 1000 से कम हैं और सैंपल पॉज़िटिविटी दर 1.20 फीसदी है, तो प्रतिबंधों (Covid-19 Restrictions) में और राहत दी गई है. उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के कारण विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Assembly Elections) के दौरान कई तरह के प्रतिबंध करीब डेढ़ महीने तक जारी रहे. दिसंबर के आखिरी दिनों से प्रतिबंधों का दौर शुरू हुआ, जो 16 फरवरी तक जारी रहा. जानिए तमाम ताज़ा डिटेल्स.