Stars Campaign: उत्तराखंड में PM मोदी और योगी की ताबड़तोड़ रैलियां, राहुल-प्रियंका भी फिर आएंगे?

Uttarakhand Election : उत्तराखंड में चुनाव प्रचार (Election Campaign) अंतिम चरण में है. 70 विधानसभा सीटों के लिए यहां 14 फरवरी को मतदान (Voting in Uttarakhand) होना है. बीजेपी को उम्मीद है कि चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में दोनों शीर्ष नेताओं (Top Leaders of BJP) की जनसभाएं सत्ता में वापसी की उसकी राह को आसान बनाने के लिए माइलस्टोन साबित होंगी. दूसरी ओर कांग्रेस भी 10 फरवरी को राहुल गांधी (Rahul Gandhi Rally) को श्रीनगर और अल्मोड़ा ला सकती है, तो वहीं, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 12 फरवरी को प्रियंका गांधी (Priayanka Gandhi Rally) भी उत्तराखंड आ सकती हैं. जानिए तमाम बड़े अपडेट.