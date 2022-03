उत्तराखंड में कैसे बनेगी नई सरकार? 4 घंंटे चली PM मोदी की बैठक, पुष्कर धामी, मदन कौशिक दिल्ली तलब

Uttarakhand New Government : उत्तराखंड में नयी सरकार बनने के संदर्भ में देहरादून से लेकर दिल्ली तक गहमागहमी बढ़ती नज़र आ रही है. प्रधानमंत्री आवास (PM House) पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के साथ ही गृहमंत्री, रक्षामंत्री, बीजेपी अध्यक्ष (JP Nadda) और उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी रहे प्रह्लाद जोशी शामिल हुए. बताया जा रहा है चार घंटे चली इस बैठक में उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री (Next CM of Uttarakhand) के नाम को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ. इस बैठक के बाद उत्तराखंड से पुष्कर धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किस तरह दिल्ली पहुंच रहे हैं और क्यों? जानिए तमाम ताज़ा अपडेट्स.