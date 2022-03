धामी सरकार-2: जल्द बांटे जा सकते हैं मंत्रालय, जानिए किस मंत्री को मिलेगा कौन सा विभाग?

Uttarakhand New Government : उत्तराखंड की नयी सरकार में किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय सौंपा जाएगा? पुष्कर धामी (Pushkar Singh Dhami) को भी अगर गिन लिया जाए तो पिछली सरकार के 5 मंत्री नयी कैबिनेट (New Cabinet of Uttarakhand) में रिपीट हुए हैं. क्या इनके मंत्रालय और प्रभार भी रिपीट किए जाएंगे? वहीं, नयी कैबिनेट की गुरुवार को होने वाली पहली बैठक (Cabinet Meeting) में क्या कुछ खास होने जा रहा है? इसके साथ ही जानिए कि मीटिंग से पहले सरकार के विजन (CM Dhami Vision) को लेकर सीएम पुष्कर धामी ने किन तीन बिंदुओं पर फोकस करने की बात कही.