Uttarakhand Election: विजय दिवस पर राहुल गांधी की रैली के लिए बड़ी तैयारी, 28 को पहुंचेंगे नड्डा

Politics of Uttarakhand : फरवरी 2022 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और इसके लिए कांग्रेस पार्टी का आक्रामक अभियान (Congress Campaign) राहुल गांधी के दौरे से शुरू होने जा रहा है. इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों को केंद्र में रखने की तैयारी है. जबकि भाजपा के अपने चुनावी अभियान (BJP Campaign) को राष्ट्रवादी सुर दे दिया है, ऐसे में 1971 के युद्धवीरों के सहारे कांग्रेस भी राष्ट्रवादी भावना (Nationalism) पर फोकस करने की तैयारी में है. उधर, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे से पहले आज मंगलवार को भाजपा के संकल्प रथ गढ़वाल अंचल की साढ़े तीन दर्जन सीटों के लिए रवाना हो रहे हैं.