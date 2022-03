Rainfall in Uttarakhand: फरवरी में औसत से कम हुई बारिश, लेकिन इस साल 60% ज्यादा बरसे बादल

Uttarakhand Weather : पहाड़ों के राज्य उत्तराखंड में ज़्यादा बारिश (Surplus Rains) होने से कई बार आफत जैसे हालात बन जाते हैं, जैसे पिछले साल अक्टूबर के महीने (Uttarakhand Rains in October 2021) में हुआ था. लेकिन सर्दियों के मौसम में बारिश अच्छी होने से यहां खेती और बागबानी (Farming in Uttarakhand) को फायदा होना माना जाता है. दूसरी तरफ, बर्फबारी (Snowfall in Uttarakhand) से यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलता है. जनवरी और फरवरी में कोरोना वायरस (Covid-19) और विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) के बावजूद पर्यटक तो उमड़े. देखिए बारिश ने इस महीने में क्या गुल खिलाए.