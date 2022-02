Ukraine Crisis Video: पोलैंड बॉर्डर पर किस हाल में हैं भारतीय? यूक्रेन से देहरादून की नमिता ने भेजी रिपोर्ट

Russia-Ukraine War : नमिता की बातों से भारतीयों के साथ भेदभाव (Discrimination Against Indians) किए जाने के संकेत भी मिल रहे हैं. देखिए सीधे यूक्रेन से नमिता के भेजे वीडियो और ऑडियो. यूक्रेन में खास तौर से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भारत के कई स्टूडेंट्स (Indian Students in Ukraine) हैं. रूस के हमले के बाद यूक्रेन में उत्तराखंड के भी 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स (Uttarakhand Students in Ukraine) के फंसे होने की आशंका है. इन्हीं में से एक देहरादून की नमिता ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से न्यूज़18 के लिए खास तस्वीरें और रिपोर्ट भेजी है कि वहां भारतीयों के सामने क्या संकट पेश आ रहा है.