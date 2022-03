Ukraine से घर वापसी: लौटकर क्या बोले उत्तराखंड के 34 और स्टूडेंट्स? जानें अब तक कितने लौटे, कितने अब भी वहीं!

देहरादून. ‘जब हमने लैंड किया, तब जाकर सांस में सांस आई कि खतरा टल गया. लेकिन मेरे जो दोस्त और अन्य भारतीय अब भी यूक्रेन खास तौर से खारकीव (Students Stuck in Kharkiv) में फंसे हुए हैं, उनके लिए चिंता है और सरकार (Government of India) से अपील है कि उन सभी को सुरक्षित घर वापस लाया जाए.’ यह कहना पिथौरागढ़ की तनुश्री पांडे का, जो युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को लेकर आए विशेष विमान से उड़ान भरकर अपने घर गुरुवार को पहुंची. ताज़ा जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के 34 और स्टूडेंट्स यूक्रेन से गुरुवार की सुबह वापस आए. सरकारी डेटा (Official Data) की मानें तो अब भी यूक्रेन में राज्य के 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं.

यूक्रेन में जिन परिवारों के लोग फंसे हुए हैं, उनकी जानकारी जुटाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन पर संपर्क करने का रास्ता निकाला है. यूक्रेन में फंसे हुए लोगों के परिजन इस तरह से जानकारी अपडेट कर रहे हैं इसलिए इस नंबर में लगातार इज़ाफा दिख रहा है. गुरुवार शाम राज्य के मुख्य सचिव एसएस संधू ने सभी ज़िलों के डीएम की मीटिंग में लगातार जानकारी जुटाने और भारत सरकार के साथ सूचनाएं साझा करते रहने के निर्देश तो दिए ही, यह भी बताया कि अब तक उत्तराखंड के ऐसे 287 लोगों की जानकारी मिल चुकी है, जो यूक्रेन में फंसे हैं.

उत्तराखंड के मुख्य सचिव संधू की बैठक व बयान संबंधी एएनआई के ट्वीट.

कितने लोगों की वापसी हो चुकी है?

गुरुवार सुबह विमान से उत्तराखंड के 34 और छात्रों की वापसी के बाद संधू के हवाले से एएनआई ने ट्वीट किया कि 287 में से 86 लोग अब तक वापस आ चुके हैं. इधर, एक खबर में नोडल अधिकारी विनोद कुमार सुमन के हवाले से बताया गया कि राज्य के कुल 81 लोग वापस आए हैं, जिनमें से 77 दिल्ली और 4 मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरे. लगातार उत्तराखंड लौट रहे इन स्टूडेंट्स के साथ न्यूज़18 की टीम बातचीत कर रही है.

बेटी लौट आई, अब बेटे का इंतज़ार!

यूक्रेन में फंसी कोटद्वार की पायल पंवार आखिरकार सही सलामत अपने घर पहुंची, तो परिवार की जान में कुछ जान आई. अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट के मुताबिक इस परिवार की सांसें अटकी हुई हैं क्योंकि पायल का भाई अब भी यूक्रेन में फंसा है. पायल अपने भाई के साथ ही डॉक्टरी की पढ़ाई करने यूक्रेन गई थी. पायल और उसके माता पिता ने बताया कि बेटा अब भी वहीं बंकर के भीतर अपने साथियों के साथ है. उसके सही सलामत लौटने की राह पूरा परिवार तक रहा है.