Weather News: पहाड़ों में फिर बारिश-बर्फ से गिरा पारा, 24 फरवरी से कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम?

Weather in Uttarakhand : उत्तराखंड में मौसम में एक बार फिर ठंडक घुल गई है. निचले इलाकों के तापमान (Uttarakhand Temperature) पर भी इसलिए असर पड़ रहा है क्योंकि चोटियों पर हिमपात (Snowfall on Hills) हो रहा है. एक तरफ चार धाम यात्रा (Char Dham Yatra) के लिए तैयारियां शुरू होने की खबरें हैं, वहीं चारों धामों में ही बर्फबारी की भी. मौसम विभाग (IMD Alert) ने यलो अलर्ट जारी किया हुआ है यानी अगर आप उत्तराखंड, खास तौर से पहाड़ों की तरफ (Travelling to Uttarakhand) जा रहे हैं तो आपको भूस्खलन जैसी स्थितियों (Landslides) को लेकर सतर्क रहना चाहिए. जानिए क्या हैं मौसम के ताज़ा अपडेट्स.