Ukraine Crisis: यूक्रेन में कितने लोग फंसे हैं? उत्तराखंड के पास DATA नहीं, अब हाथ-पांव मार रही सरकार

Uttarakhand People in Ukraine : रूस और यूक्रेन का युद्ध भयावह हो रहा है. रूस की सेना (Russian Army) यूक्रेन की बस्तियों तक पहुंच गई है और सिविलियन्स (Ukraine Civilians Killed) भी मारे जाने लगे हैं. यूक्रेन के हवाई अड्डों पर धावा बोला जा रहा है और अमेरिका व भारत (India Talking to Russia) इस मामले में अपना पक्ष तैयार करने की कवायद कर रहे हैं. इस पूरे संकट के मद्देनज़र उन लोगों की जान सांसत में हैं, जिनके परिजन यूक्रेन में फंस (Indians in Ukraine) गए हैं. उत्तराखंड के भी दर्जनों लोग यूक्रेन में हैं. इनके डेटा के लिए सरकार (Dhami Government) ने एक वॉट्सएप/हेल्पलाइन नंबर जारी किया है.