UK Election Result: पुष्कर धामी, सतपाल महाराज हारे, बड़ा सवाल CM कौन बनेगा? BJP भी संकट में, कांग्रेस, AAP भी

Vidhan sabha Vote counting day news : बड़ी खबर है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और उनकी कैबिनेट के मंत्री सतपाल महाराज (Satpal Maharaj) चुनाव हार गए हैं. उत्तराखंड में बड़ा सवाल खड़ा होने जा रहा है कि सीएम कौन बनेगा. तीनों ही प्रमुख पार्टियों (Uttarakhand Political Parties) के घोषित या ​अघोषित सीएम कैंडिडेट 7 से 8 राउंड की मतगणना (Vote Counting) के बाद संकट में नज़र आ रहे हैं. अब अगर भाजपा चुनाव जीत जाती है, तो उसके सामने मुख्यमंत्री (Who will become CM) के चयन का बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. वहीं, बाकी दो पार्टियों को सवालों से जूझना होगा क्योंकि हरीश रावत चुनाव (Harish Rawat Lost Election) हार चुके हैं और कोठियाल पीछे हैं.