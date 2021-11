आखिर Covid-19 बंधनों से मुक्त हुआ उत्तराखंड, पाबंदियां खत्म, 'हर घर दस्तक' शुरू

Corona in Uttarakhand : अब आप उत्तराखंड में सामान्य रूप से आ जा सकते हैं. शादियां (Wedding Functions), कार्यक्रम और कामकाज सामान्य तौर पर हो सकता है. यानी संख्या को लेकर, क्षेत्र को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. लेकिन मास्क, सामाजिक दूरी (Social Distancing) संबंधी कुछ नियम लागू रहेंगे. आंकड़ों, स्वास्थ्य विभाग (UK Health Department) के अभियानों के माध्यम से जानिए कि राज्य में कोरोना (Covid-19 in Uttarakhand) के क्या हाल हैं और वैक्सीनेशन (Vaccination in Uttarakhand) के भी.