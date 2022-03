नेशनल वैक्सीनेशन डे: उत्तराखंड में 4 लाख बच्चों को आज से लगेगा कोर्बेवैक्स टीका, ये है पहाड़ में तैयारी

Vaccination in Uttarakhand : उत्तराखंड में कोरोना (Coronavirus in Uttarakhand) के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने इस हफ्ते यानी सोमवार से कोविड हेल्थ बुलेटिन (Covid-19 Bulletin) आधिकारिक पोर्टल पर जारी नहीं किया है. रविवार को राज्य भर में 14 नए केस सामने आने का आंकड़ा (New Cases Numbers) देकर बताया गया था कि कुल 361 एक्टिव केस (Active Cases) राज्य में थे. इधर 16 मार्च को वैक्सीनेशन डे (Vaccination day) के मौके पर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग बड़े पैमाने पर बच्चों का टीकाकरण अभियान (Vaccination Drive) शुरू करने जा रहा है. हर ब्लॉक में हेल्थ डिपार्टमेंट ने ANM की नियुक्ति कर दी है. जानिए कहां कितने बच्चों को टीके लगेंगे और कैसे.