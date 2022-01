Assembly Elections: पंजाब के बाद अब उत्तराखंड में भी वोटिंग डेट बदलेगी? जानिए क्या हैं चार बड़ी वजहें

Uttarakhand Election : हरिद्वार के झबरेड़ा से BJP विधायक देशराज कर्णवाल ने चुनाव आयोग (Election Commission of India) को पत्र भेजकर मांग की है कि 14 फरवरी को वोटिंग (Polling Date) न करवाई जाए. कांग्रेस (PCC) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय (Kishore Upadhyay) भी इस आशय की मांग का समर्थन कर चुके हैं. और भी कुछ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता (Social Workers) तर्क देकर चुनाव आयोग से पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं. यही नहीं, आयोग को नई तारीख (New Date of Election) के बारे में सुझाव भी दिए जा रहे हैं. जानिए क्या हैं बड़े कारण, तर्क और सुझाव.