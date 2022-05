मानसखंड कॉरिडोर उर्फ 'मंदिरमाला' : कुमाऊं की तकदीर बदलेगा यह ड्रीम प्रोजेक्ट! क्या है, क्यों है खास?

Follow us on

अल्मोड़ा : जागेश्वर महादेव, चितई गोलज्यू मंदिर, सूर्यदेव मंदिर, नंदादेवी मंदिर कसारदेवी मंदिर, झांकर सैम मंदिरपिथौरागढ़ : पाताल भुवनेश्वर, हाटकालिका मंदिर, मोस्टमाणु मंदिर, बेरीनाग मंदिर, मलेनाथ मंदिर, थालकेदार मंदिरबागेश्वर : बागनाथ महादेव, बैजनाथ मंदिर, कोट भ्रामरी मंदिरचंपावत : पाताल रुद्रेश्वर गुफा, गोल्ज्यू मंदिर, निकट गोरलचौड मैदान, पूर्णागिरी मंदिर, बाराही देवी मंदिर, देवीधुरा मंदिर, रीठा मीठा साहिब मंदिरनैनीताल : गोल्ज्यू मंदिर, नैनादेवी मंदिर, गर्जियादेवी मंदिर कैंचीधाम मंदिर, हनुमान मंदिरऊधमसिंह नगर : चैती (बाल सुंदरी) मंदिर, अटरिया देवी मंदिर व नानकमत्ता साहिब

गढ़वाल में चारधाम रोड तो कुमाऊं में मानसखंड प्रोजेक्ट

प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड दौरे पर कहते रहे हैं कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा. इन दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं को इस दिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है क्योंकि ये दोनों ही प्रोजेक्ट उत्तराखंड के पर्यटन विकास के लिए मील के पत्थर से कम नहीं हैं. मानसखंड कॉरीडोर वही प्रोजेक्ट है, जिसका वादा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने विजन डाक्यूमेंट में भी किया था.

तो यह मानसखंड कहां से कहां तक है?

उत्तराखंड में मानसखंड का ज़िक्र पश्चिम में नंदा देवी पर्वत से पूर्व में नेपाल स्थित काकगिरि पर्वत तक मिलता है. 1881 में अंग्रेज़ अधिकारी एडविन टी ऐटकिंसन ने हिमालयी ज़िलों का जो गजेटियर (Gazetteer of the Himalayan Districts of the North-Western Provinces) तैयार किया था, उसमें भी मानसखंड का ज़िक्र है. वर्तमान में इसकी भारतीय सीमा महाकाली नदी तक है. काली कुमाऊं मानसखंड का अंतिम बिंदु है.