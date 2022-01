Uttarakhand Election: क्यों टलीं प्रियंका गांधी की रैलियां? 10 दिन में कांग्रेस करेगी ये बड़ा ऐलान

Politics of Uttarakhand : साल 2021 में 16 जून को उत्तराखंड में 353 कोरोना केस (Daily Corona Cases) एक दिन में मिले थे. इसके बाद से पहली बार अब हुआ है कि एक दिन में 300 से ज़्यादा नए केस (Covid Cases in Uttarakhand) सामने आए हों. देहरादून में संक्रमण के सबसे ज़्यादा 192 केस मिले हैं. कोरोना जिस तरह राज्य (Corona in Uttarakhand) में पैर फैला रहा है, उसे देखते हुए हर तरफ चिंता है. हाई कोर्ट (Uttarakhand High Court) ने तो चुनाव आयोग (Election Commission) से पूछा भी कि क्या रैलियां और वोटिंग ऑनलाइन नहीं करवाई जा सकती! इस बीच कांग्रेस ने भी संक्रमण के लिहाज़ से अहम कदम उठाने की शुरुआत की है.