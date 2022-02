Congress Manifesto: प्रियंका गांधी ने महिला वोटरों पर क्यों और कैसे रखा फोकस? घोषणा पत्र का पूरा विश्लेषण

Uttarakhand Election : कांग्रेस ने उत्तराखंड चुनाव के सिलसिले में अपने मैनिफेस्टो (Congress Released Manifesto) में करप्शन जांच के लिए लोकायुक्त (Lokayukt) का बड़ा ऐलान किया. इसके अलावा, तकरीबन सभी बड़े ऐलान महिलाओं को ही किसी तरह केंद्र में रखने वाले रहे. उत्तर प्रदेश में चुनाव (UP Elections 2022) अभियान की तर्ज़ पर उत्तराखंड में भी महिलाओं के लिए अच्छा खासा 40% आरक्षण (Reservation for Women) दिए जाने की घोषणा हो या महिलाओं की यात्रा फ्री (Free Traveling for Women) करने की, प्रियंका गांधी ने अपना विजन साफ कर दिया. समझिए यह गणित क्या मायने रखता है.