देहरादून के स्वयं सहायता समूह मजबूत कर रहे महिलाओं की आवाज, झाड़ू-बिस्कुट से लेकर बना रहे ये सामान

रिपोर्ट- हिना आज़मी

देहरादून. उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर मैदान तक महिलाएं मेहनत और लगन के साथ हर क्षेत्र में काम कर रही हैं. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अभी भी आधुनिक समाज की पहुंच से काफी दूर हैं. ऐसे में महिलाओं के उत्थान के लिए कई महिला स्वयं सहायता समूह (Women Self Help Group in Dehradun) काम कर रहे हैं. अगर राजधानी देहरादून की बात करें, तो कई स्वयं सहायता समूह महिलाओं के साथ अलग-अलग उत्पादों पर काम कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं और इसी के साथ उन्हें रोजगार भी दे रहे हैं.

आज हम आपको देहरादून के ऐसे ही कुछ महिला स्वयं सहायता समूह के बारे में बताने जा रहे हैं, जो न सिर्फ महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं बल्कि पहाड़ी संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहे हैं.