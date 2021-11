Uttarakhand Chunav: वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं? ऐसे करें जांच, 30 नवंबर है आखिरी तारीख

​How to Check your name in voter list: अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं और साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान कर सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके काम की है. निर्वाचन आयोग प्रदेश के मतदाताओं के नाम वाली वोटर लिस्ट को ठीक कर रहा है. इसके तहत उत्तराखंड में अभी तक मौजूद कुल मतदाताओं में से तकरीबन डेढ़ लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं. वोटर लिस्ट से नाम कटने की अलग-अलग वजह हैं. हो सकता है कि आपका नाम भी इनमें से एक हो. ऐसे में आपको राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में जाकर यह चेक कर लेना चाहिए कि आप 2022 विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता हैं या नहीं.

निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए यह सुविधा दी है कि वे अपने इलाके के वोटर लिस्ट में नाम की जांच कर सकते हैं. आपके पास अगर इंटरनेट है, तो बस एक क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि आप अगले साल होने वाले चुनाव में वोट दे पाएंगे या नहीं. इसके लिए आपको निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपने नाम की जांच करनी होगी. अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तब भी घबराने की जरूरत नहीं. आप अपने इलाके के जिला निर्वाचन कार्यालय में जाकर यह जांच कर सकते हैं. आइए आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह वोटर लिस्ट में अपने नाम की जांच करें.

महत्वपूर्ण सूचना

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए वोटर लिस्ट संशोधन का काम इन दिनों चल रहा है. निर्वाचन आयोग ने इसके लिए आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की है. यानी इसके पहले ही आपको यह काम करना होगा.

इंटरनेट के जरिये ऐसे करें जांच

स्टेप 1- सबसे पहले आप निर्वाचन आयोग की वेबसाइट ceo.uk.gov.in पर जाएं. या फिर voterportal.eci.gov.in/ या www.nvsp.in या अपने मोबाइल में Voter Helpline App के जरिये वोटर लिस्ट में अपने नाम की जांच करें.स्टेप 2- वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन में दिए गए निर्देशों के आधार पर फॉर्म भरें.स्टेप 3- भरा हुआ आवेदन मंजूर होते ही वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ जाएगा.

बिना इंटरनेट ऐसे करें जांच

अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तब भी वोटर लिस्ट में अपने नाम की जांच कर सकते हैं. इसके लिए आपको निर्वाचन आयोग के कार्यालय जाना होगा.स्टेप 1- सबसे पहले अपने इलाके के जिला निर्वाचन कार्यालय या ERO/AERO ऑफिस का पता करें.स्टेप 2 – इन दफ्तरों में वोटर लिस्ट संशोधन का काम इन दिनों चल रहा है, वहां जाकर अपने नाम के बारे में पता करें.स्टेप 3 – अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको फॉर्म-6 भरना होगा. यह फॉर्म भरकर स्थानीय कार्यालय में जमा करा दें.स्टेप 4- इसके बाद बीएलओ आपके घर आएंगे और नाम/पता का सत्यापन कर वोटर लिस्ट में आपका नाम जोड़ देंगे.

अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा नाम हटे

उत्तराखंड चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट संशोधन कार्य के दौरान अब डेढ़ लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में यहा काम हो रहा है. उत्तरकाशी में 5554, चमोली में 13119, रुद्रप्रयाग में 5197, टिहरी गढ़वाल में 14587, देहरादून में 20903, हरिद्वार में 30741, पौड़ी गढ़वाल में 13829, पिथौरागढ़ में 10854, बागेश्वर में 7055, अल्मोड़ा में 16214, चंपावत में 5199, नैनीताल में 9306 और ऊधम सिंह नगर में 11903 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. यानी कुल 164478 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं. ऐसे में जल्द से जल्द वोटर लिस्ट में अपने नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर लें.