फेसबुक पर हुआ प्यार, मंदिर में रचाई शादी; सुहागरात पर पता चली दुल्हन की सच्चाई तो उड़े होश

Haridwar News: प्यार में पागल युवक ने आनन-फानन में मंदिर में शादी रचाई. हालांकि शादी की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी. शादी की पहली रात जब उसे दुल्हन की सच्चाई पता चली तो बेहोश सा हो गया. जिस युवती के साथ उसने सात फेरे लिए और जन्म-जन्म तक साथ देने की कस्में खाईं, वह किन्नर (After Wedding Groom says Bride is Eunuch) निकली . पलभर में युवक की दुनिया उजड़ गई. उसने दुल्हन से शादी तोड़ने के लिए कहा किन्नर ने 5 लाख रुपये की मांग कर डाली. मामला हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र का है.











