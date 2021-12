जस्टिस चौहान होंगे विदा, जस्टिस संजय कुमार होंगे उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस

New Chief Justice of Uttarakhand High Court : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) की संस्तुति पर राष्ट्रपति (President of India) द्वारा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है. जस्टिस चौहान (Justice RS Chauhan) अपने एक साल से भी कम के समय में उत्तराखंड में यादगार कार्यकाल बिताकर गुरुवार को विदा हो रहे हैं. उनकी जगह लेने वाले और इससे पहले उड़ीसा हाई कोर्ट (Orissa High Court) में हज़ारों जजमेंट देने वाले जस्टिस संजय कुमार (Justice Sanjay Kumar Mishra) के बारे में विस्तार से जानिए.