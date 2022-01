पहाड़ का एक और लाल शहीद, जम्मू-कश्मीर में दिया बलिदान, ऐसे अंतिम विदाई देगा गांव

Uttarakhand News : उत्तराखंड को देवभूमि के साथ ही वीरों की भूमि (Soil of Soldiers) भी कहा जाता है. वीरता की एक और मिसाल कायम करते हुए पहाड़ का एक और बेटा देश पर कुर्बान हो गया. राजौरी (Rajouri in J&K) के मेंढर सेक्टर में आतंकियों से देश की रक्षा (Army Operation Against Terrorism) करते हुए शहादत देने वाले इस बेटे के पिता और भाई भी सेना से ताल्लुक रखते हैं. सैन्य परिवार के इस लाल की शादी की तैयारियां चल रही थीं और उत्सव की बाट जोह रहे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, जब यह खबर मिली.