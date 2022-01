Uttarakhand Election : 6 सीटों पर ऑलवेदर रोड... BJP की राह निकलेगी या कांग्रेस की चाह?

Uttarakhand Chunav 2022 : चुनाव की दहलीज़ पर खड़े उत्तराखंड में हर मुद्दे पर सियासी घमासान नज़र आ रहा है. 6 विधानसभा सीटों (Assembly Seats) पर ऑलवेदर रोड क्या गुल खिलाती है, ये तो वक्त बता देगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी जहां विकास कार्यों (Development Projects) को चुनाव में भुनाना चाहती है, वहीं कांग्रेस उसकी हवा निकालने का कोई भी मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहती है. ऐसा ही कुछ संग्राम में कुमाऊं में ऑलवेदर रोड (All Weather Road in Kumaon) को लेकर चल रहा है. जानिए दोनों पार्टियों के बीच (BJP vs Congress) दिलचस्प दावे और तकरार कैसी है.