योगी आदित्यनाथ की बहन की प्रार्थना नीलकंठ महादेव ने सुनी, क्या अब परिवार से मिलने उत्तराखंड आएंगे योगी?

Yogi Adityanath Family : उत्तर प्रदेश में भाजपा फिर बहुमत (BJP Gets Majority in UP) हासिल करके सत्ता में आई है, तो योगी आदित्यनाथ की दोबारा ताजपोशी तय है. इस जीत से उत्तराखंड में उनके परिवार (Yogi Family in Uttarakhand) का कहना है कि उनकी मन्नत और प्रार्थना भगवान ने पूरी कर दी. चुनाव से पहले खुद योगी ने भी ऐसे संकेत दिए थे कि वह अपनी मां (Yogi Adityanath Mother) और ​परिवार से मिलने के लिए उत्तराखंड पहुंच सकते हैं और अब उनका परिवार भी ऐसी उम्मीद कर रहा है. इस उम्मीद के लिए एक वजह भी साफ दिख रही है...