Uttarakhand Election: रुद्रप्रयाग में अमित शाह ने पूछा, 'कैसी सरकार चाहिए, विकास वाली या करप्शन वाली?'

Amit Shah in Uttarakhand : उत्तर प्रदेश में चुनाव (UP Election) प्रचार के बाद उत्तराखंड की ज़मीन पर पहुंचे अमित शाह ने घर घर जाकर वोट (Door to Door Campaign) भी मांगे और राज्य के भाजपाइयों को चुनाव के मंत्र भी दिए. एक तरफ उन्होंने कांग्रेस की पिछली सरकारों (Congress Governments) की नीतियों और रवैयों की जमकर आलोचना की, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड की डबल इंजन वाली BJP सरकार के कसीदे पढ़े. उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी (Narendra Modi) की अगुवाई दुनिया में देश सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया है. वहीं, उत्तराखंड से कुछ वादे भी किए. जानिए पूरा ब्योरा.