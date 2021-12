Uttarakhand Election : जिस सीट से लड़े थे हरीश रावत, वहां टिकट को लेकर कांग्रेस में कैसा है घमासान?

Politics of Uttarakhand : ऊधमसिंह नगर (US Nagar) ज़िले में रुद्रपुर से भी पुरानी तहसील है किच्छा. इसकी अपनी नगरपालिका भी है और अपनी राजनीति भी. यह विधानसभा सीट (Assembly Seat) तब सुर्खियों में आ गई थी, जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहां से उम्मीदवार के तौर पर 2017 में खड़े हुए थे. अब यहां 2022 चुनाव में टिकट की लड़ाई (Race for Ticket) दिलचस्प हो गई है. टिकट की होड़ कांग्रेस के एक कद्दावर नेता के खिलाफ लामबंद हुए '7-जी' के बीच है. अब ये 7-जी क्या है? कांग्रेस में टिकट को लेकर किस तरह का संघर्ष चल रहा है? कांग्रेस किस पर भरोसा जताएगी? तमाम सवालों के जवाब जानिए.