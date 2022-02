Poll Campaign का आखिरी दिन: CM धामी के किले में प्रियंका तो उत्तराखंड के गढ़ों में PM मोदी, शाह और योगी

Uttarakhand Election : यूपी की 55 विधानसभा सीटों (UP Assembly Seats) समेत उत्तराखंड के 70 विधानसभा क्षेत्रों (Uttarakhand Assembly Seats) में शनिवार को चुनाव प्रचार का शोर और रहेगा और उसके बाद 14 फरवरी को मतदान (Voting in Uttarakhand) होगा. आज आखिरी दिन भाजपा और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रहे हैं. पहाड़ में ऐसा पहली बार होगा कि सीएम पुष्कर​ धामी (Pushkar Singh Dhami) के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के दिग्गज चेहरे की रैली होगी. पीएम मोदी (PM Narendra Modi) के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) भी शनिवार को उत्तराखंड में हुंकार भरेंगे.