Weather Alert: उत्तरकाशी, चमोली में भारी बर्फबारी, गंगोत्री धाम ने ओढ़ी सफेद चादर, देहरादून में हुई बारिश

Uttarakhand Weather : उत्तराखंड के पहाड़ों में जाने का प्लान (Uttarakhand Travel) बना रहे हैं तो Covid-19 प्रोटोकॉल्स के साथ ही मौसम के अपडेट्स (Weather Updates) आपके काम आएंगे. राज्य के चारों धाम (Char Dham) यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री और उसके आसपास भारी बर्फ गिर चुकी है, तो मैदानी स्थानों पर बारिश (Rains in Dehradun) हो जाने से तापमान गिर रहा है. ज़्यादातर इलाके शीतलहर (Cold Wave) की चपेट में हैं और पर्यटकों (Tourists in Uttarakhand) व लोगों के लिए ठंड से बचाव के लिए गाइडलाइन्स और सलाहें जारी की जा रही हैं. जानिए पहाड़ों के मौसम (Weather in Uttarakhand) से जुड़े बड़े अपडेट्स.