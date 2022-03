Indians in Ukraine: 'समय रहते हमें मदद मिलेगी या नहीं?' यूक्रेन से स्टूडेंट्स की अर्जेंट अपील, देखें VIDEO

Russia Ukraine War : रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच वहां फंसे भारतीय न्यूज़18 को लगातार वीडियो, संदेश (Videos From Ukraine) और हालात के ब्योरे मुहैया करवा रहे हैं. एक्सक्लूसिव वीडियो में देखिए किस तरह यूक्रेन में फंसे छात्र (Indian Students in Ukraine) भारत से मदद की राह तक रहे हैं. एक छात्रा का कहना है कि वहां फंसे लोग यह भरोसा खोते जा रहे हैं कि उन्हें कोई मदद मिल सकेगी..! अपने बच्चों की भावुक अपील के साथ ये भी जानिए कि आखिर क्यों ये भारतीय यूक्रेन में अटके (Indians Stuck in Ukraine) रहने पर मजबूर हैं. क्यों ये बॉर्डर (Ukraine Borders) तक नहीं पहुंच पा रहे?