धामी कैबिनेट: 5 बार से मिथक बरकरार रखने वाली हॉट सीट गंगोत्री की पुकार, 'मंत्री दो सरकार'

Uttarakhand New Government : कुछ ही घंटों में साफ होने जा रहा है कि इस बार धामी कैबिनेट (Dhami Cabinet) में किन विधायकों को मंत्रालय दिया जाएगा. 23 मार्च की दोपहर नये मुख्यमंत्री (New CM of Uttarakhand) के तौर पर पुष्कर धामी अपनी कैबिनेट के साथ शपथ लेंगे तो तमाम पत्ते खुल जाएंगे, लेकिन इससे पहले उत्तरकाशी (Uttarkashi District) अपनी उपेक्षा की दुहाई देकर मांग कर रहा है कि इस बार सरकार में प्रतिनिधित्व मिले. जबकि गंगोत्री सीट (Gangotri Assembly) का मिथक जुड़ा हुआ है, तो भाजपाई हों या आम लोग, सभी चाह रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार की गंगोत्री यहीं से निकले.