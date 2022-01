कोरोना से स्वस्थ होने के बाद भी रह सकता है इसका असर, ये 4 कारण हो सकते हैं जिम्मेदार, नई स्टडी में खुलासा

4 factors that may increase chances of long Covid: लॉन्ग कोविड लक्षणों को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में हैं. यह किन कारणों से विकसित होते हैं. शोधकर्ताओं की एक टीम ने जिन्होंने कोविड-19 से संक्रमित 200 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद 2 से 3 महीनों तक उन पर नजर रखी. एक रिपोर्ट में इन शोधकर्ताओं ने कहा कि, इस दौरान उन्होंने कुछ जैविक कारकों की पहचान की है जो यह अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि क्या कोई व्यक्ति लॉन्ग COVID से जुड़े लक्षणों को विकसित करेगा. मंगलवार को पब्लिश जरनल सेल में इसके लिए 4 फैक्टर्स की पहचान की गई.